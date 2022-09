Liguria: l’allerta gialla termina in anticipo. Ma Arpal precisa: “Ancora possibili rovesci e temporali” (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella notte tra mercoledì e giovedì le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del settore centro-orientale della regione e lo Spezzino Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella notte tra mercoledì e giovedì le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del settore centro-orientale della regione e lo Spezzino

