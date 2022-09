Elezioni: Conte, 'governo tolto cashback per fare favore a Salvini e Meloni' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Dicono che quelli del M5S sono degli incompetenti e invece abbiamo introdotto riforme straordinarie come il cashback". Così Giuseppe Conte a Confcommercio. "Non ho ancora capito perchè questo governo ha voluto cancellare il cashback. L'unica spiegazione è per fare omaggio a Meloni e Salvini. Non ho altra spiegazione". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Dicono che quelli del M5S sono degli incompetenti e invece abbiamo introdotto riforme straordinarie come il". Così Giuseppea Confcommercio. "Non ho ancora capito perchè questoha voluto cancellare il. L'unica spiegazione è peromaggio a. Non ho altra spiegazione".

