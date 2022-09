Comacchio, i fedeli non vogliono l’accorpamento delle parrocchie. Tensione alla riunione con il vescovo di Ferrara: “Vergogna, peccatore!” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Vergogna, buffone, peccatore”, il vescovo di Ferrara si è beccato una valanga di insulti dopo la riunione che la sera del 6 settembre lo ha visto impegnato a Comacchio, per spiegare ai fedeli le ragioni dell’accorpamento delle parrocchie di Santa Maria e quella del Santo Rosario. Dopo la riunione con i parrocchiani il vescovo Gian Carlo Perego ha dovuto lasciare la sala adiacente al duomo scortato dai carabinieri, bersagliato da una gragnola di insulti. I fedeli, che si erano presentati all’incontro con il monsignore con lo striscione “la madonna deve continuare a benedire i nostri bambini“, sono rimasti inascoltati e insoddisfatti dall’esito della riunione, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “, buffone, peccatore”, ildisi è beccato una valanga di insulti dopo lache la sera del 6 settembre lo ha visto impegnato a, per spiegare aile ragioni deldi Santa Maria e quella del Santo Rosario. Dopo lacon i parrocchiani ilGian Carlo Perego ha dovuto lasciare la sala adiacente al duomo scortato dai carabinieri, bersagliato da una gragnola di insulti. I, che si erano presentati all’incontro con il monsignore con lo striscione “la madonna deve continuare a benedire i nostri bambini“, sono rimasti inascoltati e insoddisfatti dall’esito della, hanno ...

ilfattovideo : Comacchio, i fedeli non vogliono l’accorpamento delle parrocchie. Tensione alla riunione con il vescovo di Ferrara:… - Trama_Zero : @CionciAndrea @romait_it @Libero_official @LaVeritaWeb @Pontifex_it @Corriere @lanuovaBQ @ilmessaggeroit Segnalo la… - ilgiornale : Polemiche a non finire per la decisione della Chiesa ferrarese di accorpare due parrocchie a Comacchio: il vescovo,… - francobus100 : Chiesa declassata a Comacchio, contestato il vescovo: 'Vergogna' - pippokid : Chiesa declassata a Comacchio, contestato il vescovo: 'Vergogna' -