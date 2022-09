Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2022 ore 09:45 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Viabilità DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA MONTESPACCATO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTNESO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. E SEMPRE SULLA TANGENZIALE SEGNALIAMO CODE TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST. DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULLA CASSIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)DEL 07 SETTEMBREORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA MONTESPACCATO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTNESO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. E SEMPRE SULLA TANGENZIALE SEGNALIAMO CODE TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST. DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULLA CASSIA ...

romamobilita : #Roma #viabilità A via di Porta Castello altezza via delle Fosse di Castello e a piazza Pitagora, segnato traffico rallentato per incidente. - romamobilita : #Roma #viabilità Salaria, traffico rallentato per lavori di manutenzione nel tratto compreso tra incrocio Castel Gi… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Acaia, riduzione di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra via Sinuessa e via Satrico.… - bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla circonvallazione Gianicolense, tra viale dei Colli Portuensi e Ospedale San Ca… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Linea tram 14 ripristinata sul normale percorso (terminato intervento di potature Prenestina/Togliatti). -

Quinta circoscrizione, Dilara confermato alla presidenza: "Ora focus sulle infrastrutture" Soddisfatto e commosso, subito dopo l'elezione Dilara ha elencato le priorità per i quartieri di Borgo Roma e Cadidavid che spaziano dalla sicurezza alla viabilità, con molta attenzione sulle nuove ...