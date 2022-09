Un Frecciarossa dedicato al Generale Dalla Chiesa attraverserà l' Italia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – UnalCarlo Alberto, con l'immagine del suo volto e una sua celebre frase impresse sulle fiancate del treno, viaggerà fino al 31 ottobre lungo la rotta ferroviaria Torino-Reggio Calabria per commemorarne il sacrificio a 40 anni dal brutale eccidio di via Isidoro Carini a Palermo.La presentazione del treno è avvenuta oggi alla stazione di Roma Termini in una cerimonia alla quale hanno partecipato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Comandantedell'Arma dei Carabinieridi Corpo d'Armata, Teo Luzi e l'amministratore delegato del Gruppo FSne Luigi Ferraris.Ilreca una livrea esterna sulla quale è stato riprodotto il volto del ...

