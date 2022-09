Napoli-Liverpool, Klopp: “Sconfitta dura da accettare” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “È davvero dura da accettare, ma direi non così difficile da spiegare. Innanzitutto, il Napoli ha giocato molto bene e noi no. Questa è la prima spiegazione della Sconfitta. I due rigori che abbiamo concesso sono stati entrambi un po’ sfortunati”. Lo ha detto Jurgen Klopp ai microfoni di BT Sport dopo il ko del Liverpool a Napoli per 4-1. “I due gol successivi li abbiamo serviti su un piatto d’argento. Non è stato bello e avremmo dovuto difendere meglio – ha aggiunto il tecnico tedesco dei Reds – Non eravamo compatti né in difesa né in attacco. Fino all’ingresso in campo di Thiago non ricordo una situazione di ripartenza. Siamo rimasti troppo larghi”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “È davveroda, ma direi non così difficile da spiegare. Innanzitutto, ilha giocato molto bene e noi no. Questa è la prima spiegazione della. I due rigori che abbiamo concesso sono stati entrambi un po’ sfortunati”. Lo ha detto Jurgenai microfoni di BT Sport dopo il ko delper 4-1. “I due gol successivi li abbiamo serviti su un piatto d’argento. Non è stato bello e avremmo dovuto difendere meglio – ha aggiunto il tecnico tedesco dei Reds – Non eravamo compatti né in difesa né in attacco. Fino all’ingresso in campo di Thiago non ricordo una situazione di ripartenza. Siamo rimasti troppo larghi”. SportFace.

