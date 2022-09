Mozambico, uccisa dai terroristi la suora “coraggio” Maria De Coppi: ecco la sua ultima intervista (video) (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è stata uccisa…”, è stato il drammatico annuncio dato questa mattina, su Fb, dal Centro missionario di Pordenone impegnato in Mozambico, a Chipene. La missione è stata assaltata dai terroristi e ne ha fatte le spese la suora comboniana Maria De Coppi, di origini trevigiane. Sono stati persi i contatti con due missionari, che però sarebbero in fuga: don Lorenzo Barro originario di Portogruaro e padre Loris Vignandel, originario di Corva di Azzano Decimo, ma cappellano per diversi anni a Concordia Sagittaria. E’ l’ennesimo bagno di sangue per i cattolici che portano la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è stata…”, è stato il drammatico annuncio dato questa mattina, su Fb, dal Centro missionario di Pordenone impegnato in, a Chipene. La missione è stata assaltata daie ne ha fatte le spese lacombonianaDe, di origini trevigiane. Sono stati persi i contatti con due missionari, che però sarebbero in fuga: don Lorenzo Barro originario di Portogruaro e padre Loris Vignandel, originario di Corva di Azzano Decimo, ma cappellano per diversi anni a Concordia Sagittaria. E’ l’ennesimo bagno di sangue per i cattolici che portano la ...

