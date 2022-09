Al Wired Next Fest la battaglia per la libertà di Stella Assange

wireditalia : #WNF22: il 7 e l'8 ottobre nella nuova sede della Fabbrica del Vapore il più grande evento dedicato all'innovazione… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'interprete del personaggio scomparso prematuramente in Star Trek: The Next Generation lo ha rivel… - wireditalia : L'interprete del personaggio scomparso prematuramente in Star Trek: The Next Generation lo ha rivelato alla convent… - StefanoSotgiu : Il 7 e 8 ottobre sono speaker al Next Fest 2022 di Wired che ha come tema l'innovazione nella democrazia. Parlerò… - wireditalia : Al Wired Next Fest 2022 di Firenze abbiamo chiesto ai nostri ospiti di pescare a caso alcune domande da un mazzo di… -

Wired Italia

...si sono concentrate anche su alcuni messaggi veicolati come quelli del video intitolato '...un pezzo di Pianura padana indietro di mille anni di Gianluca Schinaia Le storie da non perdere di...Rivoluzionari in codice è un podcast che mette sotto esame, attraverso biografie straordinarie, il futuro della democrazia , tema al centro delFest di Milano in programma 7 e 8 ottobre. ... Wired Next Fest torna in presenza, le cose da sapere per seguirlo Take advantage of the latest deals available at Amazon.com, where you will be able to save on the M2-powered 13-inch MacBook Pro and more ...We all know that nothing gets the rumor mill spinning like when celebrities who know one thought were dating are caught out it public together looking like they’re on a date.