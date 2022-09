US Open 2022, Sinner: “Non ho giocato il mio miglior tennis, ma sono felice di aver vinto” (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner batte Ilya Ivashka in cinque set e si qualifica per i quarti di finale degli US Open 2022. Match complicato per l’azzurro, che non ha brillato ma è riuscito ad imporsi, peraltro rimontando dall’1-3 nel set decisivo, vincendo cinque giochi di fila. Intervistato a fine match, il classe 2001 ha dichiarato: “Innanzitutto, ringrazio gli spettatori per essere rimasti fino a tardi. L’atmosfera qui è sempre fantastica, specialmente quando sono in svantaggio. Grazie a loro sono riuscito a tenere la testa alta. Oggi ero in difficoltà, non riuscivo a giocare il mio miglior tennis. Nel quinto set ho provato a mettercela tutta e sono molto felice di essere ai quarti di finale. Voglio condividere questa gioia con voi (rivolto al ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Jannikbatte Ilya Ivashka in cinque set e si qualifica per i quarti di finale degli US. Match complicato per l’azzurro, che non ha brillato ma è riuscito ad imporsi, peraltro rimontando dall’1-3 nel set decisivo, vincendo cinque giochi di fila. Intervistato a fine match, il classe 2001 ha dichiarato: “Innanzitutto, ringrazio gli spettatori per essere rimasti fino a tardi. L’atmosfera qui è sempre fantastica, specialmente quandoin svantaggio. Grazie a lororiuscito a tenere la testa alta. Oggi ero in difficoltà, non riuscivo a giocare il mio. Nel quinto set ho provato a mettercela tutta emoltodi essere ai quarti di finale. Voglio condividere questa gioia con voi (rivolto al ...

