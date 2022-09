Skam 5, cosa sappiamo su Edoardo e Eleonora e su Giovanni ed Eva (Di martedì 6 settembre 2022) La serie ha fatto il suo debutto da una settimana Da una settimana è uscita la nuova e quinta stagione della serie italiana Skam. Una quinta stagione incentrata su Elia e sulla delicata tematica del micropene. Spazio quindi al ragazzo con tanti storici personaggi, comprensibilmente in secondo piano. Molti, così, si sono chiesti, cosa ne è stato di alcune delle coppie. Se infatti qualche attenzione è riservata a Luchino e Silvia poco o nulla si sa su Giovanni ed Eva, Edoardo ed Elenora. Leggi anche: Skam 5, le ultime sull’attesa nuova stagione. Tematica e anticipazioni Skam, Giovanni ed Eva stanno ancora insieme? Eccezione fatta per un bacio a inizio della quinta stagione non c’è stato molto spazio per Giovanni e Eva che al termine della quarta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 settembre 2022) La serie ha fatto il suo debutto da una settimana Da una settimana è uscita la nuova e quinta stagione della serie italiana. Una quinta stagione incentrata su Elia e sulla delicata tematica del micropene. Spazio quindi al ragazzo con tanti storici personaggi, comprensibilmente in secondo piano. Molti, così, si sono chiesti,ne è stato di alcune delle coppie. Se infatti qualche attenzione è riservata a Luchino e Silvia poco o nulla si sa sued Eva,ed Elenora. Leggi anche:5, le ultime sull’attesa nuova stagione. Tematica e anticipazionied Eva stanno ancora insieme? Eccezione fatta per un bacio a inizio della quinta stagione non c’è stato molto spazio pere Eva che al termine della quarta ...

