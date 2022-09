Fisco: Lazio, 'pendenze tributarie risolte da mesi, affetto e stima per Immobile' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "Ciro Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro Immobile, rinnova il suo affetto e la sua stima per il Capitano". Così la Lazio in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale dopo la decisione della Cassazione di condannare per evasione dell'Irpef il capitano biancoceleste. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "Ciroaveva darisolto tempestivamente le, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro, rinnova il suoe la suaper il Capitano". Così lain una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale dopo la decisione della Cassazione di condannare per evasione dell'Irpef il capitano biancoceleste.

MaStep92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Guai con il fisco per Immobile? Comunicato della Lazio: 'Pendenze tributarie risolte da mesi' - PioggiaBlu23 : #Immobile ha problemi con il fisco. Naturalmente, la #Lazio e #Lotito solidarizzano.... chissà perché... e noi sfi… - VoceGiallorossa : ?? Problemi col fisco per Immobile legati al trasferimento dalla Juve al Genoa. La Lazio emette un comunicato di sol… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Ciro Immobile perde ricorso contro fisco per evasione Irpef. Indagine GdF su trasferimento bomber da Juve al Genoa nel 2… - TuttoMercatoWeb : Guai con il fisco per Immobile? Comunicato della Lazio: 'Pendenze tributarie risolte da mesi' -