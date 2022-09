Cina, terremoto nel Sichuan: almeno 65 morti, soccorsi difficili (Di martedì 6 settembre 2022) Si è aggravato il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 6,6 che ha colpito a circa 43 chilometri a Sudest della città di Kangding, nella provincia del Sichuan, in Cina, a una profondità di 10 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Si è aggravato il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 6,6 che ha colpito a circa 43 chilometri a Sudest della città di Kangding, nella provincia del, in, a una profondità di 10 ...

