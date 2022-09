Candidata mette foto con Falcone e Borsellino, autore immagine: “Diffido tutti” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – La deputata Piera Aiello, ex M5S e oggi del Gruppo Misto, pubblica un volantino elettorale con la fotografia iconica di Falcone e Borsellino ma l’autore di quella immagine, il fotografo Tony Gentile, diffida “chiunque a usare quella fotografia”. “Non mi interessa chi siano i candidati di turno ma Falcone e Borsellino non devono essere tirati per la giacchetta da nessuno – dice Gentile – Un fondo viola sarebbe stato sufficiente per un volantino elettorale. Io ho già diffidato tutti i partiti dell’arco costituzionale dall’uso di questa foto per fini di propaganda politica e continuerò a farlo per difendere prima di tutto i due uomini in questione e poi la mia opera”. Piera Aiello è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – La deputata Piera Aiello, ex M5S e oggi del Gruppo Misto, pubblica un volantino elettorale con lagrafia iconica dima l’di quella, ilgrafo Tony Gentile, diffida “chiunque a usare quellagrafia”. “Non mi interessa chi siano i candidati di turno manon devono essere tirati per la giacchetta da nessuno – dice Gentile – Un fondo viola sarebbe stato sufficiente per un volantino elettorale. Io ho già diffidatoi partiti dell’arco costituzionale dall’uso di questaper fini di propaganda politica e continuerò a farlo per difendere prima di tutto i due uomini in questione e poi la mia opera”. Piera Aiello è ...

italiaserait : Candidata mette foto con Falcone e Borsellino, autore immagine: “Diffido tutti” - fisco24_info : Candidata mette foto con Falcone e Borsellino, autore immagine: 'Diffido tutti': (Adnkronos) - La deputata Piera Ai… - Kikka_71 : RT @Danilo50306: @AlessandraCott3 candidata alla camera per #italexit (Ciampino, Rm VII° e Rm VIII°) ci mette la faccia con la sua squadra… - AlessandraCott3 : RT @Danilo50306: @AlessandraCott3 candidata alla camera per #italexit (Ciampino, Rm VII° e Rm VIII°) ci mette la faccia con la sua squadra… - Frab451 : Il senatore di #FratellidiItalia che mette il like al tweet di una candidata di Italexit, proveniente da CasaPound.… -