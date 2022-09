Sanità: Anaao, 'al via mobilitazione, Ssn non si vende' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - "La Sanità pubblica non si vende, si difende". Con questo slogan scritto su una maglietta che sarà indossata dai medici del Servizio sanitario pubblico sul luogo di lavoro, parte oggi la mobilitazione del sindacato dei medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed che intende estendere la protesta "a tutte le colleghe e colleghi che insieme a noi vogliono difendere i principi della Costituzione e il valore del lavoro che quotidianamente svolgiamo a tutela della salute dei cittadini". "È una grande responsabilità quella che ci assumiamo di fronte ad un Governo dimissionario e alla vigilia di un importante appuntamento elettorale - afferma Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed - ma non possiamo rimanere inerti mentre la Sanità pubblica è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - "Lapubblica non si, si difende". Con questo slogan scritto su una maglietta che sarà indossata dai medici del Servizio sanitario pubblico sul luogo di lavoro, parte oggi ladel sindacato dei medici e dirigenti sanitariAssomed che intende estendere la protesta "a tutte le colleghe e colleghi che insieme a noi vogliono difendere i principi della Costituzione e il valore del lavoro che quotidianamente svolgiamo a tutela della salute dei cittadini". "È una grande responsabilità quella che ci assumiamo di fronte ad un Governo dimissionario e alla vigilia di un importante appuntamento elettorale - afferma Pierino Di Silverio, segretario nazionaleAssomed - ma non possiamo rimanere inerti mentre lapubblica è ...

marghiadnsal : Dopo il caos dei pronto soccorso e la grande fuga dei camici bianchi, parte la mobilitazione dei #medici e dirigent… - varesenews : Cinque priorità per la politica: il sindacato dei medici ANAAO si mobilita per la sanità pubblica - Eib63 : RT @QSanit: “La #sanità pubblica è sul baratro ma politica è indifferente. Pronti a stato di agitazione”. I #medici @anaao_assomed lancian… - nicolau_fornos : RT @anaao_assomed: ??AL VIA LA MOBILITAZIONE DEI MEDICI E DIRIGENTI SANITARI ANAAO ASSOMED! ??LA SANITÀ PUBBLICA NON SI VENDE, SI DIFENDE. ??… - anaao_assomed : ??AL VIA LA MOBILITAZIONE DEI MEDICI E DIRIGENTI SANITARI ANAAO ASSOMED! ??LA SANITÀ PUBBLICA NON SI VENDE, SI DIFEND… -