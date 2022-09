Il boom del prezzo del gas con lo stop a Nord Stream | 275 euro al MWh | +28%

(Di lunedì 5 settembre 2022) In grande crescita ildel gas sul mercato di Amsterdam dopo loalcomunicato venerdì a mercati chiusi da Gazprom. I future Ttf, punto di riferimento per ildel gas inpa, arrivano a 275al megawattora in avvio di contrattazioni, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura di 214,7di venerdì. Intanto l’tocca i minimi sul dollaro a 0,99: la valutapea ha perso lo 0,70% fino a 0,9884 su quella statunitense stamani sui mercati alle 05.35 Gmt (le 07.35 italiane), il livello più basso dal dicembre del 2002. La caduta dell’segue l’annuncio di Mosca, prima del weekend, sul taglio delle forniture di gas alla Germania e all’pa ...

SkyTG24 : Auto usate, boom di vendite: prezzo salito del 21% in un anno - davidefaraone : Boom. Nei pochissimi collegi in cui ve la potevate giocare avete candidato paracadutati delle forze politiche minor… - carmen_distaso : RT @Corriere: Case extralusso a Milano: dai 17.600 euro al metro quadro del Quadrilatero ai 15.150 di Brera - Corriere : Case extralusso a Milano: dai 17.600 euro al metro quadro del Quadrilatero ai 15.150 di Brera - Luxgraph : Milano, case extralusso: dai 17.600 euro al metro quadro del Quadrilatero ai 15.150 di Brera. È boom di vendite con… -

Il Sole 24 ORE

... sfruttando una piattaforma user friendly e un serviziotutto gratuito. Gli elementi per richiedere un preventivo per l'assicurazione moto online Richiedere un preventivo è molto semplice: ...Semmai, la leader di fatto della coalizione, Giorgia Meloni, insiste per ottenere una revisione concordata con Bruxelles, così da tenere conto della crisi energetica edell'inflazione. ... Boom del mercato di auto usate. «I prezzi sono in rialzo del 33%» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...C’È UNA ITALIA in bio che cresce e che a Bologna troverà una vetrina sempre più ricca negli spazi del Sana, Salone internazionale del biologico (quartiere fieristico, 8-11 settembre). Il salone si apr ...