Tempesta solare in arrivo sulla Terra, scatta l’allarme per la tenuta delle linee di comunicazione: l’esperto spiega come stanno le cose (Di domenica 4 settembre 2022) Tempesta solare in Italia? È possibile, ma cerchiamo di non creare allarmismi inutili. Nelle scorse ore diverse testate giornalistiche hanno dato notizia del fatto che una Tempesta solare potrebbe colpire la Terra attorno al 4 settembre. Le testate riprendono la news dal sito del NOAA, l’Agenzia governativa statunitense che monitora l’atmosfera, gli oceani e imbastisce previsioni atmosferiche per il futuro. Così, mentre alcune testate si sono dedicate ad amplificare il rischio – 5% di probabilità e, nel caso, di un bagliore di classe X – altre hanno provato a capire come stanno effettivamente le cose. Intervistato dal QN, il professore Masserotti, astrofisico dell’Inaf di Trieste, ha spiegato che si tratterebbe, nel caso avvenisse, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)in Italia? È possibile, ma cerchiamo di non creare allarmismi inutili. Nelle scorse ore diverse testate giornalistiche hanno dato notizia del fatto che unapotrebbe colpire laattorno al 4 settembre. Le testate riprendono la news dal sito del NOAA, l’Agenzia governativa statunitense che monitora l’atmosfera, gli oceani e imbastisce previsioni atmosferiche per il futuro. Così, mentre alcune testate si sono dedicate ad amplificare il rischio – 5% di probabilità e, nel caso, di un bagliore di classe X – altre hanno provato a capireeffettivamente le. Intervistato dal QN, il professore Masserotti, astrofisico dell’Inaf di Trieste, hato che si tratterebbe, nel caso avvenisse, di ...

