Milan-Inter è già la partita dell’anno?

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 4 settembre 2022) Siamo solo all’inizio della stagione ma non è così peregrino candidare già il derby dio di ieri tra le partite. Una sfida di intensità e agonismo fino agli ultimi istanti, ma anche di giocate individuali e azioni collettive risultate decisive. Una danza ai margini del caos che ha infine visto trionfare ilsu più aspetti, mentre l’ne è uscita con più dubbi che certezze. La nuova mossa di Pioli Complice forse anche l’atteggiamento in non possesso scelto da entrambe le squadre, abbastanza cauto sulla prima costruzione avversaria, i primissimi minuti di gioco sono stati caratterizzati da giocate meno dirette, manovre più spezzettate, diversi duelli sulle palle vaganti. Via via che la l’incertezza si è diradata, però, lasi è aperta un po’ di più e i contorni delle ...