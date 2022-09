Chiedilo a Zona Wrestling #627

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 4 settembre 2022) Buona domenica a tutti amici appassionati die bentornati sulle nostre pagine. Siamo arrivati ad una nuova edizione del, la numero 627, che si pone a cavallo fra WWE Clash at the Castle, andato in scena ieri e del quale questa edizione non parlerà troppo, e All Out, evento AEW che invece andrà in scena fra poche ore. Partiamo subito quindi. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, come sempre, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, a te le mie domande per questa settimana. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Una tua opinione sui The Righteous? 1) Sono una Stable che nasce un po’ dalla necessità, e nonostante Vincent abbia buone capacità, peccano di un vero leader. Non credo possano ambire chissà a quali traguardi ma sicuramente sono una buonissima soluzione nel ...