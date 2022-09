A Napoli tre pistole a salve nascoste in casetta contatore (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutopistole a salve pronte all’uso sequestrate dai carabinieri, a Napoli. I militari del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella – allertati dal 112 – hanno rinvenuto e sequestrato 3 pistole a salve. Le armi – prive del tappo rosso – erano nascoste all’interno di una cassetta contatore di via Cosenza nel quartiere Vicaria e saranno sottoposte ai rilievi del caso per accertare un loro eventuale utilizzo in delitti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutopronte all’uso sequestrate dai carabinieri, a. I militari del nucleo operativo della compagniaStella – allertati dal 112 – hanno rinvenuto e sequestrato 3. Le armi – prive del tappo rosso – eranoall’interno di una cassettadi via Cosenza nel quartiere Vicaria e saranno sottoposte ai rilievi del caso per accertare un loro eventuale utilizzo in delitti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

