Tottenham, Conte: “Abbiamo realizzato un buon mercato, ma c’è ancora molta distanza con le big” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del Tottenham Antonio Conte, durante la conferenza pre-partita contro il Fulham, ha parlato del mercato realizzato in questa sessione estiva dal proprio club. Queste le parole dell’allenatore ex Inter: “Abbiamo fatto ciò che potevamo, con alcuni buoni acqusiti. Devo essere onesto però e dire che la distanza con le grandi è ancora molto ampia. A Gennaio avevamo portato Bentancur e Kulusevski per aumentare la qualità della rosa, ora proseguiremo sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Per essere davvero competitivi con le grandi ci servono tre sessioni di mercato, solo così potremmo raggiungere gli altri in vertice”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico delAntonio, durante la conferenza pre-partita contro il Fulham, ha parlato delin questa sessione estiva dal proprio club. Queste le parole dell’allenatore ex Inter: “fatto ciò che potevamo, con alcunii acqusiti. Devo essere onesto però e dire che lacon le grandi èmolto ampia. A Gennaio avevamo portato Bentancur e Kulusevski per aumentare la qualità della rosa, ora proseguiremo sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Per essere davvero competitivi con le grandi ci servono tre sessioni di, solo così potremmo raggiungere gli altri in vertice”. SportFace.

