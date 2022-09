Iliad senza rivali: l’ultima offerta è semplicemente straordinaria (Di venerdì 2 settembre 2022) . La compagnia telefonica francese ne ha tirata fuori un’altra delle sue Un numero spaventoso di Giga internet ad un prezzo davvero basso. Arriva la 150 Mobile, a soli 9,99 euro al mese. Il tutto con la connessione a 5G di velocità, come il meglio della concorrenza. Rimanere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) . La compagnia telefonica francese ne ha tirata fuori un’altra delle sue Un numero spaventoso di Giga internet ad un prezzo davvero basso. Arriva la 150 Mobile, a soli 9,99 euro al mese. Il tutto con la connessione a 5G di velocità, come il meglio della concorrenza. Rimanere L'articolo proviene da Inews24.it.

elturro666 : @BenissimoVa @M03959o Io penso che una volta che non hai TIM gli altri vanno tutti più o meno bene: ho avuto Iliad… - andreamoro : @IliadItalia hei Iliad, ormai senza conferma da SMS non si riesce nemmeno andare in bagno, possibile che il roaming… - Denyszam : RT @JediPerLItalia: Dopo anni, .@IliadItalia ha rispettato gli accordi e il servizio è addirittura migliorato mentre le concorrenti create… - ricky_pru : RT @JediPerLItalia: Dopo anni, .@IliadItalia ha rispettato gli accordi e il servizio è addirittura migliorato mentre le concorrenti create… - JediPerLItalia : Dopo anni, .@IliadItalia ha rispettato gli accordi e il servizio è addirittura migliorato mentre le concorrenti cre… -