Breve schedario dei manager deceduti in Russia

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, la più grande compagnia petrolifera privata russa, è morto mentre era ricoverato in ospedale. L’agenzia di stampa russa Interfax ha dato la notizia, scrivendo che Maganov “è caduto da una finestra” e sarebbe “deceduto per le ferite riportate”. La Lukoil ha detto che è morto in seguito “a una grave malattia”. Rimane il dubbio se la sua morte sia stata un incidente, un suicidio, un omicidio. Le notizie che circolano anche riguardo ai motivi del ricovero sono vaghe, le agenzie di stampa russe parlano di problemi cardiaci e di una depressione. Il sito di notizie Baza scrive invece che sarebbe scivolato mentre fumava. Maganov era un membro di spicco dell’élite imprenditoriale russa. Sono frequenti le foto che lo ritraggono in compagnia del presidente russo, Vladimir Putin, lavorava per la Lukoil dal 1993 ed era stato ...