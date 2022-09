Treviso 'molla' Ioane. La Fir invece lascia aperta la porta della Nazionale

(Di giovedì 1 settembre 2022) Perè un addio, per lasembra un arrivederci. I due comunicati che chiudono il caso, emessi dalla franchigia biancoverde e dalla federazione, raccontano quanto travagliata sia ...

ilgazzettino.it

Dopo Ferragosto il colpo di scena, con l'annuncio dell'arrivo imminente di Ioane a, figliol prodigo pronto a chiedere scusa e a reintegrarsi, ad assicurare che ha risolto le sue questioni ...I passanti protestano per le strida, il padreuno scappellotto al figlio; la madre lo difende. I genitori non si sono fatti vivi, il Comune di Cessalto,, nel cui territorio ricade l'... Da imprenditore a contadino, Moreno molla tutto e cambia vita: «Ora coltivo ulivi» Calciatore e padre di 34 anni, nel 2019 la vita di Faresin è stravolta dalla malattia. Lui, però, non molla: una ditta di Treviso produrrà la sua etichetta, dedicata alla madre scomparsa. Parte del ri ...L’attrice sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia. E dice: “Ho voglia di vedere quanti più film mi sarà possibile” ...