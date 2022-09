zazoomblog : “E’ molto triste”: Serena Bortone la morte che la lascia senza parole - #molto #triste”: #Serena #Bortone… - zazoomblog : Serena Bortone sconvolta dal lutto: l’annuncio commuove il web - #Serena #Bortone #sconvolta #lutto: - zazoomblog : “Oggi è un altro giorno” splendido annuncio: le parole di Serena Bortone - #“Oggi #altro #giorno” #splendido… - Rita28854404 : #likeOppini È bastata un'ospitata la scorsa stagione, la Rai e Serena Bortone lo hanno voluto nuovamente in trasmis… - sencoroi : RT @ArchivioN_: serena bortone balla canzone di nino d'angelo -

Today.it

Inizierà lunedì 5 settembre la nuova edizione di Oggi è un altro giorno , capitanata per il terzo anno consecutivo da. Nel promo che annuncia il ritorno della trasmissione, la conduttrice si mostra entusiasta: 'Ma cosa avrete mai da fare tutti i giorni alle 14! Stiamo arrivando!'. Del programma, la ...E tra questi c'è sicuramente anche, segnata dalla grave perdita, che ha voluto salutarlo per l'ultima volta con un lungo post sui social in cui alla fine ha ammesso:, ... Serena Bortone ha sposato Pietro e Victor: "Viva l'amore" Serena Bortone ha confessato di essere rimasta sconvolta da un lutto che l'ha particolarmente segnata: il ricordo ...La conduttrice di Oggi è un altro giorno addolorata per la morte di Mikhail Gorbaciov: "Simbolica e triste" Ieri sera ha destato dolore e commozione la ...