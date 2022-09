Raimondo Todaro demolito da un celebre volto di Ballando con le Stelle | “Quando è uscito di scena non ce ne siamo accorti | non ne sentiamo la mancanza”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 1 settembre 2022) L’addio dicon lecontinua a far parlare, a distanza di un anno. Una rottura quella tra il ballerino professionista e Milly Carlucci che, come aveva dichiarato lo stesso, non era stata del tutto pacifica. Da quel momento i loro rapporti si sono incrinati e l’ex pupillo della Carlucci ha preso la decisione di approdare nel talent show di Canale 5, Amici. Qui, in qualità di professore di ballo latino americano, ha ritrovato dapprima sua moglie Francesca Tocca, ma anche un nuovo pubblico che l’ha saputo apprezzare per le sue qualità e per i suoi modi di fare. Di recente però proprioaveva rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto discutere. Ecco cosa aveva confessato: Sono due programmi diversi. La ...