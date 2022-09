Napoli-Lecce 1-1, pagelle / Se Osimhen segnasse quanto si lamenta, peggio lui del turn-over (Di giovedì 1 settembre 2022) Le pagelle di Napoli-Lecce 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stasera, Ilaria, il Napule mette in scena la fiera degli errori e del caos e il giovane Meret, chi l’avrebbe mai detto, è uno dei pochi a salvare se stesso e la squadra: la parata sul (secondo) rigore colombiano è una sorta di rinnovato battesimo azzurro, un balzo felino ed escatologico in questo epilogo d’agosto – 7 Parare un rigore a 24 ore dalla fine del mercato, con tutto quello che avrà in testa questo ragazzo è da premiare. Che bello il modo in cui i compagni sono corsi ad abbracciarlo e anche il modo in cui lui li ha allontanati, ricordando loro che c’era da contrastare l’angolo che stavano per battere i Leccesi. Meret è anche l’unico che si è accorto, là dietro, che Colombo stava per tirare, ma purtroppo non poteva fare nulla: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Ledi1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stasera, Ilaria, il Napule mette in scena la fiera degli errori e del caos e il giovane Meret, chi l’avrebbe mai detto, è uno dei pochi a salvare se stesso e la squadra: la parata sul (secondo) rigore colombiano è una sorta di rinnovato battesimo azzurro, un balzo felino ed escatologico in questo epilogo d’agosto – 7 Parare un rigore a 24 ore dalla fine del mercato, con tutto quello che avrà in testa questo ragazzo è da premiare. Che bello il modo in cui i compagni sono corsi ad abbracciarlo e anche il modo in cui lui li ha allontanati, ricordando loro che c’era da contrastare l’angolo che stavano per battere isi. Meret è anche l’unico che si è accorto, là dietro, che Colombo stava per tirare, ma purtroppo non poteva fare nulla: ...

