Meloni: "Palazzo Chigi? Tremano polsi, non è concorso di bellezza" – Video (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – "Sarei totalmente folle se questo non mi facesse tremare i polsi. Non sono cose che puoi fare come se fossi la reginetta al ballo, sono arrivata a Palazzo Chigi, tipo concorso di bellezza… ". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Tg2 Post risponde così alla domanda sull'ipotesi di guidare il governo dopo le elezioni politiche 2022 del 25 settembre. L'articolo proviene da Italia Sera.

