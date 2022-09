Bologna Salernitana LIVE | 0-0 | De Silvestri subito pericoloso

(Di giovedì 1 settembre 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 1’ – Primo controllo per la. 2’ – Contropiede del, con Sansone lasciato a tutto campo. Sepe in uscita fuori area anticipa con brivido. 3’ – Conclusione dalla distanza di Sansone non insidiosa, ma Sepe non ottimo nella parata e mette in corner. 7’ – Occasione della, bell’inserimento di Dia al centro, colpo di testa diretto ...

OfficialUSS1919 : ???? I granata sono arrivati allo Stadio “Renato Dall’Ara” per Bologna - Salernitana #BolognaSalernitana #macteanimo… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #BolognaSalernitana - Adrussy_ : Post transfer window league predictions Serie A ????: 1. Juve 2. Milan 3. Napoli 4. Inter 5. Roma 6. Lazio 7. Ata… - SocaScore : Serie A: Bologna 1 - 0 Salernitana 53'. - rfutbol : Gol Bologna, Bologna 1-0 Salernitana (min.52) #Bologna #Salernitana #SerieA -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Coulibaly, Bonazzoli, Skorupski FLOP: Dia, ...Serie A in campo alle 20.45 Atalanta - Torino e. LA DIRETTAOccasione enorme per il Bologna. 36' ANCORA SANSONE! E' lui l'uomo più pericolso dei suoi, che dall'out di sinstra incrocia col mancino con palla di poco fuori. Pericolo in ripartenza per la ...Bologna-Salernitana. Nell'ultimo turno i padroni di casa sono usciti sconfitti per 2-0 dal campo del Milan campione d'Italia. Bologna-Salernitana: orario e dove vederla in TV o in streaming. La partit ...