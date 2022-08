Vacanza in barca a Kos, italiani salvano naufrago siriano in mare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Erano in Vacanza nel Mar Egeo, di fronte all’isola greca di Kos, quando dall’acqua vedono una figura: è un naufrago siriano, di venticinque anni circa, uno dei tanti che sogna l’Europa ed è disposto a raggiungerla a tutti i costi. È la notte del 25 agosto e la Vacanza a bordo del catamarano Lucile, di Marco Luigi dal Monte Casoni, si trasforma in un salvataggio. Il naufrago siriano portato a terra dalle autorità greche “Abbiamo sentito una voce, era sopravvento, non ci siamo resi conto subito. Poi abbiamo capito, veniva dal mare”, racconta l’equipaggio italiano in preda all’emozione. “Quando ci siamo resi conto che c’era qualcuno che chiedeva aiuto dal mare abbiamo scandagliato le acque. Nel giro di 15 minuti circa abbiamo individuato il giovane. Aveva ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 31 agosto 2022) Erano innel Mar Egeo, di fronte all’isola greca di Kos, quando dall’acqua vedono una figura: è un, di venticinque anni circa, uno dei tanti che sogna l’Europa ed è disposto a raggiungerla a tutti i costi. È la notte del 25 agosto e laa bordo del catamarano Lucile, di Marco Luigi dal Monte Casoni, si trasforma in un salvataggio. Ilportato a terra dalle autorità greche “Abbiamo sentito una voce, era sopravvento, non ci siamo resi conto subito. Poi abbiamo capito, veniva dal”, racconta l’equipaggio italiano in preda all’emozione. “Quando ci siamo resi conto che c’era qualcuno che chiedeva aiuto dalabbiamo scandagliato le acque. Nel giro di 15 minuti circa abbiamo individuato il giovane. Aveva ...

