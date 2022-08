“Pochi anni” Addio al ghiacciaio della Marmolada | gli studi non lasciano speranze

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Una riduzione nell'ultimo secolo di più del 70% in superficie e di oltre il 90% in volume che ne determinano una grandezza di circa un decimo rispetto a centofa: gli effetticrisi climatica non risparmiano il, il più grande delle Dolomiti, lo scorso 3 luglio teatrotragedia in cui hanno perso la vita undici persone, a causa del distacco di un enorme seracco dalla sua parte sommitale. Il suo ritiro ha mostrato una progressiva accelerazione, tanto che negli ultimi quarant'la sola fronte centrale è arretrata di più di 600 metri provocandone una risalta in quota di circa 250 metri. Un futuro incerto per il gigante bianco che, stando alle previsioni degli esperti, nel giro di meno di 15potrebbe ...