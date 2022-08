Moviola Serie A | Casarin | «Giusto rigore per il Sassuolo Ayroldi in crescita»

(Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex arbitroha analizzato i casi danegli anticipi della 4a giornata diA Paolo, storico ex arbitro italiano, sulle pagine del Corriere della Sera ha analizzato i casi dache si sono verificati negli anticipi della 4a giornata diA. L’ANALISI – «Ilospita il Milan: arbitracon Banti al Var. Primo tempo con errori di palleggio e contrasti fallosi a metà campo chefischia solo quando necessario. Al 20’per ilper doppio intervento falloso su Kiriakopoulos. Gialli giustificati per Hernandez e Saelemaekers, così come quelli per Frattesi, Lopez, Ferrari e Defrel.: ...

