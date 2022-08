Bike sharing a Roma – Via libera alle nuove regole, Gualtieri: “Regole certe e comportamenti corretti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera con le Linee Guida per lo svolgimento del servizio di Bike sharing a pedalata assistita sul territorio capitolino, a partire dal 1° gennaio 2023. Bike sharing a Roma. ecco le novità Queste in sintesi le principali novità, per altro molto simili a quelle adottate nei gionri scorsi per i monopattini elettrici. Rispetto alla situazione attuale gli operatori autorizzati saranno al massimo tre, selezionati tramite avviso pubblico. La concessione avrà durata triennale. Le imprese che vorranno operare a Roma dovranno avere già effettuato un servizio autorizzato in città con un minimo di 750mila abitanti e almeno 500 veicoli. Sul versante delle Regole, la velocità dei mezzi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Giunta diCapitale ha approvato la decon le Linee Guida per lo svolgimento del servizio dia pedalata assistita sul territorio capitolino, a partire dal 1° gennaio 2023.. ecco le novità Queste in sintesi le principali novità, per altro molto simili a quelle adottate nei gionri scorsi per i monopattini elettrici. Rispetto alla situazione attuale gli operatori autorizzati saranno al massimo tre, selezionati tramite avviso pubblico. La concessione avrà durata triennale. Le imprese che vorranno operare adovranno avere già effettuato un servizio autorizzato in città con un minimo di 750mila abitanti e almeno 500 veicoli. Sul versante delle, la velocità dei mezzi ...

StaserasolounTG : RT @tempoweb: Obbligo di #targa e bici più lente, nuove regole per il #bikesharing a #Roma #31agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : Obbligo di #targa e bici più lente, nuove regole per il #bikesharing a #Roma #31agosto #iltempoquotidiano… - italiaserait : Bike sharing a Roma – Via libera alle nuove regole, Gualtieri: “Regole certe e comportamenti corretti” - Affaritaliani : Bike sharing: ecco le nuove regole Freno a mano, targa e limite a 25km/h - radioromait : Roma, nuove regole per il bike sharing: dalle aree no parking ai limiti di velocità -