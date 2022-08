Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Kjaer titolare! (Di martedì 30 agosto 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, gara che apre la quarta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Rocca, e dal quarto uomo Rapuano. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Bindoni. Calcio d’inizio alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A distanza di tre mesi, il Milan torna nello stadio che nella scorsa stagione, lo ha incoronato Campione d’Italia. Un successo netto quello dello scorso 22 maggio con i rossoneri capaci di chiudere la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Giroud e alla rete di Kessié. Quest’oggi però, il Diavolo se la dovrà vedere con un Sassuolo che non farà sconti. Gli uomini di Dionisi dopo la sconfitta contro la Juventus, hanno ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 30 agosto 2022) Riportiamo ledi, gara che apre la quarta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Rocca, e dal quarto uomo Rapuano. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Bindoni. Calcio d’inizio alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A distanza di tre mesi, iltorna nello stadio che nella scorsa stagione, lo ha incoronato Campione d’Italia. Un successo netto quello dello scorso 22 maggio con i rossoneri capaci di chiudere la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Giroud e alla rete di Kessié. Quest’oggi però, il Diavolo se la dovrà vedere con unche non farà sconti. Gli uomini di Dionisi dopo la sconfitta contro la Juventus, hanno ...

