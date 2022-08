Nuova fiamma per Manuel Bortuzzo? | “Ma davvero ci credete?!” (Di martedì 30 agosto 2022) Gli amori della casa del Grande Fratello rimangono nella casa, tuttavia la relazione più discussa di questa passata edizione continua a scatenare la polemica online. Ovviamente stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si erano innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Una volta fuori dal reality, tuttavia, il Bortuzzo ci ha ripensato e ha subito chiuso la relazione con Lulù. Di questo la giovane ha parecchio sofferto e tutt’oggi sembra ancora non riuscire a dimenticare il bel Manuel, che nel frattempo sembra proprio aver trovato qualcuno a cui dare il suo amore. Negli ultimi giorni infatti lo stesso Manuel Bortuzzo ha rivelato di aver ritrovato l’amore. La fortunata si chiama Angelica Benevieri ed è una giovanissima tiktoker di 20 anni. Lui ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 agosto 2022) Gli amori della casa del Grande Fratello rimangono nella casa, tuttavia la relazione più discussa di questa passata edizione continua a scatenare la polemica online. Ovviamente stiamo parlando die Lulù Selassié, che si erano innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Una volta fuori dal reality, tuttavia, ilci ha ripensato e ha subito chiuso la relazione con Lulù. Di questo la giovane ha parecchio sofferto e tutt’oggi sembra ancora non riuscire a dimenticare il bel, che nel frattempo sembra proprio aver trovato qualcuno a cui dare il suo amore. Negli ultimi giorni infatti lo stessoha rivelato di aver ritrovato l’amore. La fortunata si chiama Angelica Benevieri ed è una giovanissima tiktoker di 20 anni. Lui ha ...

Demiu18 : Ha scelto di non essere lì perché si sposa con uno che non è Gino Canotta e lei si sente sola e abbandonata... Oddi… - Assunti20568824 : @samy_figlio1 Ma stai zitto ......adesso tu non dai peso ai social che ti fai vedere dappertutto ... Con la tua nuo… - Giusy178137351 : RT @cuorefatato: ora si spiegano le foto di m4nu3l e la sua nuova fiamma - stayaliveJK7 : RT @imsuchagrandma: OMIODIO JUNGKOOK CON LA SUA NUOVA FIAMMA NN CI CREDO AAAAAAA 1!!!1!11!!!!?????????? #REALCOUPLEKPOPNOFAKE - katiadiluna16 : La nuova presunta fiamma di #gerardpique è venuta allo scoperto e #shakira sarebbe furiosa : ecco tutti i dettagli… -