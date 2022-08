Infortunio Florenzi, il Milan resta in dieci: le condizioni del terzino (Di martedì 30 agosto 2022) Stefano Pioli nel finale della sfida contro il Sassuolo perde Florenzi, il terzino ha accusato un problema muscolare Stefano Pioli nel finale della sfida contro il Sassuolo perde Florenzi, il terzino ha accusato un problema muscolare. Rimasto a terra per diversi minuti ha dovuto alzare bandiera bianca l’esterno rossonero. Problema al flessore sinistro per Florenzi e Milan che resta in dieci avendo finito i cambi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Stefano Pioli nel finale della sfida contro il Sassuolo perde, ilha accusato un problema muscolare Stefano Pioli nel finale della sfida contro il Sassuolo perde, ilha accusato un problema muscolare. Rimasto a terra per diversi minuti ha dovuto alzare bandiera bianca l’esterno rossonero. Problema al flessore sinistro percheinavendo finito i cambi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MilanSpazio : Infortunio nel finale, Pioli ha finito i cambi: il Milan finisce la partita in 10! - serieAnews_com : 0?-0? #SassuoloMilan termina in parità, da valutare gli infortuni di #Berardi e #Florenzi - calanalisi : Inoltre sembra poco logico non fare turn over in casa col Bologna e fare 4 cambi a Sassuolo in trasferta. #Pioli po… - Giacomo41794966 : @PeppinInter Veramente è stato l'allenatore del sassuolo a chiedere all'arbitro di recuperare anche la sosta per l'… - PazzoideG : @aammaturo Però dionisi che dice di recuperare il minuto e 30 che non si era giocato per l'infortunio di florenzi?… -