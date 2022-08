Un guasto sulla linea Roma-Napoli ha avvelenato il rientro dei pendolari (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Forti disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Roma-Napoli (via Cassino) dove alle 05.35 il traffico ferroviario è stato sospeso tra Roma Casilina e Ciampino per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Attivato il servizio sostitutivo con autobus. Due ore più tardi - grazie all'intervento dei tecnici di RFI - la funzionalità della linea è stata ripristinata ed il traffico è gradualmente ripreso. Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Forti disagi per iferroviaria(via Cassino) dove alle 05.35 il traffico ferroviario è stato sospeso traCasilina e Ciampino per un inconveniente tecnico allaelettrica di alimentazione dei treni. Attivato il servizio sostitutivo con autobus. Due ore più tardi - grazie all'intervento dei tecnici di RFI - la funzionalità dellaè stata ripristinata ed il traffico è gradualmente ripreso.

