Suicidi tra le Forze dell'Ordine: una strage silenziosa (Di lunedì 29 agosto 2022) Il fenomeno del Suicidio da parte di lavoratori in divisa è grave non solo perché è in forte aumento, ma perché non è dato il modo di conoscere meglio questo fenomeno, anche se negli anni è stato analizzato con convegni, riunioni, protocolli nei quali si sviluppano analisi importanti e si ricercano soluzioni. Si parla di un fatto sicuramente non nuovo, ma il come e il dove avviene crea sospetto e ansia, perché un suicida in divisa ogni 5 giorni, è un dato spaventoso anche per la generale giovane età ed il lavoro che compiono. Da una classifica formulata dall'Osservatorio Suicidi in Divisa (OSD), aggiornato per il 2022ai primi di agosto, si indica in 57 il numero di queste persone suicidate; quello che colpisce è che figure importanti impiegate nella tutela del cittadino e nella lotta alla criminalità, subiscano una lacerazione così significativa nel ...

