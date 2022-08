"Se non si trovano i soldi...": Tajani mette all'angolo Draghi, verso lo scontro totale (Di lunedì 29 agosto 2022) Il prezzo del gas è alle stelle, un dramma di cui tutti siamo pienamente a conoscenza. E il tempo stringe: come agire per tutelare gli italiani dal caro-bollette, che sta per arrivare a cifre e importi semplicemente impensabili fino a pochi mesi fa? Un tema di drammatica attualità, che tiene banco anche a Controcorrente, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Veronica Gentili su Rete 4. E nella puntata di lunedì 29 agosto, ecco ospite in studio Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, che dice la sua e spiega la linea del partito sulla vicenda. "Ci si può sedere attorno a un tavolo con Mario Draghi per discutere su come dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese per rispondere all'offensiva del caro-bollette", premette Tajani. Già, si voterà il 25 settembre, ma fino a quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Il prezzo del gas è alle stelle, un dramma di cui tutti siamo pienamente a conoscenza. E il tempo stringe: come agire per tutelare gli italiani dal caro-bollette, che sta per arrivare a cifre e importi semplicemente impensabili fino a pochi mesi fa? Un tema di drammatica attualità, che tiene banco anche a Controcorrente, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Veronica Gentili su Rete 4. E nella puntata di lunedì 29 agosto, ecco ospite in studio Antonio, numero due di Forza Italia, che dice la sua e spiega la linea del partito sulla vicenda. "Ci si può sedere attorno a un tavolo con Marioper discutere su come dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese per rispondere all'offensiva del caro-bollette", pre. Già, si voterà il 25 settembre, ma fino a quel ...

