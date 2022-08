Non solo lo United per Osimhen | Mendes le prova tutte per Ronaldo!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 29 agosto 2022) Continua ancora l’epopea sulla possibilità di Cristiano Ronaldo al Napoli. Il procuratore del portoghese, Jorge, ha assicurato ad Aurelio De Laurentiis l’arrivo di un’offerta di 100 milioni per Victore il contributo del Manchesternel pagamento dell’ingaggio di Ronaldo. Un’operazione senza dubbio complessa per portare via CR7 dai Red Devils, ormai relegato ad un posto in panchina. L’attaccante portoghese non condivide più il progetto della squadra inglese, esclusa lo scorso anno dalla Champions League e il cui cammino in Premier non è iniziato al meglio neanche in questa stagione. L’esigenza di Ronaldo è quella di trovare una squadra che giochi la massima competizione europea ed il Napoli risponde all’appello. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore ha già ...