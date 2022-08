Banche sempre più ricche | record di utili La politica intervenga

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 agosto 2022) Lesono imprese come tutte le altre e come tali devono produrreper remunerare adeguatamente il capitale, ma sono anche imprese che svolgono un servizio alle famiglie ed alle imprese. In effetti contribuiscono allo sviluppo della comunità, rappresentando un fattore di coesione sociale. Per tale motivo il profitto non può essere l'unico obiettivo delle proprie attività. A questo ruolo, che è di carattere economico sociale, culturale e solidaristico, non sembra abbia assolto una parte del nostro sistema bancario, se è vero che, a differenza di famiglie di imprese, soprattutto le Pmi, che, durante tutto il periodo della pandemia e poi della guerra Russia-Ucraina non se la sono passata bene, ha conseguito profitti che non avevano mai visto, nemmeno prima della crisi pandemica. Infatti dall'analisi dei bilanci al 31/12/2021 risulta chiaramente ...