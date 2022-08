Ultime Notizie – F1, Gp Belgio: trionfa Verstappen (Di domenica 28 agosto 2022) Dominio Red Bull nel Gp del Belgio a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Alle sue spalle il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez e a completare il podio lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc che chiude in quinta posizione e le due Alpine dello spagnolo Fernando Alonso e del francese Esteban Ocon. A completare il tedesco dell’Aston Martin Sebastian Vettel, il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly e l’inglese della Williams Alexander Albon. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Dominio Red Bull nel Gp dela Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Alle sue spalle il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez e a completare il podio lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc che chiude in quinta posizione e le due Alpine dello spagnolo Fernando Alonso e del francese Esteban Ocon. A completare il tedesco dell’Aston Martin Sebastian Vettel, il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly e l’inglese della Williams Alexander Albon. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

