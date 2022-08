(Di domenica 28 agosto 2022) Gli italiani devono già prepararsiche ci sarà il prossimo autunno. Secondo il Codacons, l’costerà alle famiglie 711 euro in più all’anno. In aumento benzina, generi alimentari, mutui e corredo scolastico

Bonomi: "per i razionamenti" Quota 41 per andare in pensione prima: la sponda dei sindacatiproposta della Lega ...Mi auguro,fine, che prevalga il senso di responsabilità. Lo scenario che abbiamo davanti è quello di un impoverimento generalizzato. Dal caro bolletta nessuno si salva: famiglie, imprese, enti ... Prepariamoci alla stangata nel carrello: quanto ci costa l'inflazione Gli italiani devono già prepararsi alla stangata che ci sarà il prossimo autunno. Secondo il Codacons, l’inflazione costerà alle famiglie 711 euro in più all’anno. In aumento benzina, generi alimentar ...Di Mario Vacca Parma, 28 agosto 2022 - La preoccupazione della Cgia di Mestre dello scorso luglio seguito dalle note dell’Osservatorio Rischio imprese di Cerved circa il rischio fallimento che incomb ...