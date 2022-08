Polemica sulla scena del parto in House of the Dragon, HBO e il cast si difendono: “Sul set era anche peggio!” (Di sabato 27 agosto 2022) L’impressionante quanto realistica scena del parto di House of the Dragon ha già sollevato molte polemiche per la sua brutalità. Ambientato centinaia di anni prima degli eventi narrati neI Trono di Spade, la serie prequel racconta la controversa famiglia Targaryen e la sanguinosa guerra civile che alla fine ne conseguirà. Lo show ha debuttato su HBO, e in contemporanea in Italia, il 21 agosto, attirando un pubblico da record con quasi 10 milioni di spettatori (e ciò ha portato la rete a rinnovarla per la seconda stagione). L’episodio pilota di House of the Dragon ha presentato al pubblico una serie di nuovi personaggi (qui la guida ai protagonisti), e si è caratterizzato subito per il sesso e la violenza a cui i fan de Il Trono di Spade erano già abituati. In particolare c’è stata ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 agosto 2022) L’impressionante quanto realisticadeldiof theha già sollevato molte polemiche per la sua brutalità. Ambientato centinaia di anni prima degli eventi narrati neI Trono di Spade, la serie prequel racconta la controversa famiglia Targaryen e la sanguinosa guerra civile che alla fine ne conseguirà. Lo show ha debuttato su HBO, e in contemporanea in Italia, il 21 agosto, attirando un pubblico da record con quasi 10 milioni di spettatori (e ciò ha portato la rete a rinnovarla per la seconda stagione). L’episodio pilota diof theha presentato al pubblico una serie di nuovi personaggi (qui la guida ai protagonisti), e si è caratterizzato subito per il sesso e la violenza a cui i fan de Il Trono di Spade erano già abituati. In particolare c’è stata ...

Superpartesecc1 : Torno sul profilo di #hamicawke (ormai defollowata da tempo) per vedere se sia cambiato qualcosa, trovo una polemic… - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Gli amici laziali ci hanno, talvolta, etichettato come faziosi, ma il nostro pezzo sulla #Lazio è di livello assoluto.… - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Gli amici laziali ci hanno, talvolta, etichettato come faziosi, ma il nostro pezzo sulla #Lazio è di livello assoluto.… - SpaceSerieA : ?? Gli amici laziali ci hanno, talvolta, etichettato come faziosi, ma il nostro pezzo sulla #Lazio è di livello ass… - veritaefatti : Quindi di chi possiamo fidarci se #virologi illustri in polemica continuavano a dare ragione al @MinisteroSalute su… -