Forza Italia | ancora defezioni in Campania | via in cinque

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutitra le fila diindopo la presentazione delle liste per le politiche del 25 settembre. Dopo esponenti di vertice come De Siano, Sarro, Pentangelo e Ferraioli, continuano a lasciare anche amministratori locali e coordinatori cittadini, in particolar modo tra le province di Caserta e Napoli. A Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, abbandona il il coordinatore cittadino Francesco Marino, che spiega: “Non riconosco più questo modello di partito a cui avevo dato la mia adesione. Credevo in un partito che avrebbe coinvolto i militanti nelle decisioni importanti, e mi ritrovo in un partito dove le scelte politiche e gestionali sono dettate attraverso dei diktat di stampo bolscevico, che hanno sancito un netto distacco con la base ...