Autolinee toscane: bus extraurbani nel piazzale Montelungo. Non più all'autostazione di via Santa Caterina. I nuovi percorsi (Di sabato 27 agosto 2022) Il tentativo è quello di alleggerire il traffico in zona stazione di Santa Maria Novella. Dopo il primo step dell'hub di Vittorio Veneto viene istituito l'hub con 18 linee extraurbane che collegano Firenze con le zone Empolese-Valdelsa, Chianti, Mugello, Alto Mugello, Valdisieve, Valdarno Fiorentino ed Aretino. Sarà possibile prendere bus e tramvia fino alla Stazione Santa Maria Novella e Piazza San Marco L'articolo proviene da Firenze Post.

