Jessica Alves confessa: “Quando parlo di avere figli gli uomini spariscono, vogliono solo divertimento” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Ricevo molte attenzioni dagli uomini Quando sono in pubblico, così come sul mio Instagram o su Only Fans, ma sono ancora una donna single”. A parlare è Jessica Alves, nota precedentemente come Rodrigo Alves, il Ken umano. Una trasformazione che ha richiesto 90 interventi e oltre un milione di euro per arrivare al risultato attuale. “È difficile trovare il principe azzurro che alla fine mi sposerà e costruirà una famiglia con me. La maggior parte degli uomini che ho incontrato sono solo alla ricerca di divertimento e Quando parlo di avere figli, spariscono” confessa al Daily Mail. Già nei giorni scorsi Jessica aveva parlato del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Ricevo molte attenzioni daglisono in pubblico, così come sul mio Instagram o su Only Fans, ma sono ancora una donna single”. A parlare è, nota precedentemente come Rodrigo, il Ken umano. Una trasformazione che ha richiesto 90 interventi e oltre un milione di euro per arrivare al risultato attuale. “È difficile trovare il principe azzurro che alla fine mi sposerà e costruirà una famiglia con me. La maggior parte degliche ho incontrato sonoalla ricerca didial Daily Mail. Già nei giorni scorsiaveva parlato del suo ...

Giacinto_Bruno : L’ex Ken Umano Jessica Alves ha completato la trasformazione in Barbie dopo 90 interventi chirurgici - infoitcultura : La Barbie umana Jessica Alves vuole diventare mamma: «Cerco un amore e una famiglia vera» - dettellina11 : Jessica Alves (ex Rodrigo Alves) Barbie vuole diventare mamma - TuttoSuRoma : Jessica Alves paparazzata a #Roma in dolce compagnia - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Jessica Alves paparazzata a Roma in dolce compagnia #giacomourtis #jessicaalves -