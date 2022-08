Inter | Inzaghi | “In Champions non ci sono partite facili e scontate”

(Di giovedì 25 agosto 2022) “LaLeague è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi, studiando ogni dettaglio perché sappiamo che a questi livelli non esistono. Siamo l’, affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l’obiettivo di dare continuità al cammino fatto già lo scorso anno”. Lo ha detto il tecnico dell’, Simoneche commenta il sorteggio della fase a gironi diLeague 2022/2023. Per l’c’è un girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. SportFace.

Ci siamo. Milan,, Napoli e Juventus stanno per conoscere il proprio cammino europeo . A Nyon, dalle 18, il ... Le palline delle squadre die Spalletti saranno invece inserite nell'urna ...Le italiane presenti sono i campioni d'Italia del Milan , la Juventus , l'e il Napoli . I ... I nerazzurri disono stati sorteggiati nel gruppo C ritrovandosi in un girone di ferro con ...FORMELLO - Il primo big match della stagione per la Lazio. Sarri prepara la sfida con l’Inter di Inzaghi, oggi tornerà a parlare in conferenza: appuntamento alle ore 16 nella sala ...Il calendario Inter nel Girone Champions League 2022/2023: i nerazzurri inseriti nel Gruppo C con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen ...