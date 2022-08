Ultime Notizie – Ucraina, Johnson a sorpresa a Kiev: “Sarà vittoria” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è recato a sorpresa a Kiev in occasione del giorno dell’Indipendenza. Lo stesso Johnson ha confermato su Twitter di essere a Kiev perché “quello che succede in Ucraina importa a per tutti noi”. Johnson, che ha pubblicato una foto che lo ritrae con il presidente Zelensky, ha assicurato che “il Regno Unito continuerà ad essere al fianco dei nostri amici ucraini”, dicendosi convinto che “l’Ucraina vincerà questa guerra”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il primo ministro britannico, Boris, si è recato ain occasione del giorno dell’Indipendenza. Lo stessoha confermato su Twitter di essere aperché “quello che succede inimporta a per tutti noi”., che ha pubblicato una foto che lo ritrae con il presidente Zelensky, ha assicurato che “il Regno Unito continuerà ad essere al fianco dei nostri amici ucraini”, dicendosi convinto che “l’vincerà questa guerra”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Juve, Milan, Inter e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggiorn… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - PSGInMyBlood : RT @corgiallorosso: #Roma, concreto interesse per #Diallo del PSG - corgiallorosso : #Roma, concreto interesse per #Diallo del PSG -