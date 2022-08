Vuelta a Espana 2022, comunicato Isreal-Premier Tech: “Michael Woods ha subito una commozione cerebrale” (Di lunedì 22 agosto 2022) Michael Woods, ciclista canadese in forza alla Israel-Premier Tech, è stato vittima di una brutta caduta durante la terza tappa della Vuelta a Espana 2022. Il 35enne è stato costretto a lasciare immediatamente la corsa per essere trasportato all’ospedale più vicino per fare tutti gli accertamenti necessari. Un brutto colpo per il team israeliano che ha grande bisogno di fare risultati per evitare la “retrocessione” nella stagione 2023. Il team, tramite i propri canali ufficiali, ha rilasciato un comunicato riguardo le condizioni del canadese: “Siamo lieti di comunicare che che Michael Woods non ha subito alcuna frattura durante la caduta di ieri. Tuttavia ha subito una ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022), ciclista canadese in forza alla Israel-, è stato vittima di una brutta caduta durante la terza tappa della. Il 35enne è stato costretto a lasciare immediatamente la corsa per essere trasportato all’ospedale più vicino per fare tutti gli accertamenti necessari. Un brutto colpo per il team israeliano che ha grande bisogno di fare risultati per evitare la “retrocessione” nella stagione 2023. Il team, tramite i propri canali ufficiali, ha rilasciato unriguardo le condizioni del canadese: “Siamo lieti di comunicare che chenon haalcuna frattura durante la caduta di ieri. Tuttavia hauna ...

