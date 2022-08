LauraCarrese : RT @rocselli: @6d7198da751d4a3 @LisaTorna @LauraCarrese Ma stai scherzando? Salvini ha appoggiato Draghi che ci sta portando verso una cata… - iconanews : Il gas chiude con un nuovo record, +13,2% a 276,7 euro - fisco24_info : Il gas chiude con un nuovo record, +13,2% a 276,7 euro: Nel corso di seduta segnato un massimo di 295 euro - themercatoway : IL GAS CHIUDE CON UN NUOVO RECORD, +13,2% A 276,7 EURO - rocselli : @6d7198da751d4a3 @LisaTorna @LauraCarrese Ma stai scherzando? Salvini ha appoggiato Draghi che ci sta portando vers… -

Nuovo record per il prezzo del, che sconta la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il gasdotto Nord Stream. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, hanno terminato le contrattazioni ad Amsterdam con ...La scoperta, ha sottolineato il gruppo, 'crea le condizioni per portare a sviluppo ulteriori potenziali volumi dinella regione e rappresenta una delle azioni conseguite da Eni a supporto della ...Nuovo record per il prezzo del gas, che sconta la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il gasdotto Nord Stream. (ANSA) ...(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Seduta pesante per le Borse europee che scontano i timori per l'effetto che la crisi energetica avrà sull'economia ...